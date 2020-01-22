مفاجأة و3 منتخبات عربية.. البدري يختار الصاعدين للمرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم

رشح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المنتخبات التي قد تحصد بطاقة التأهل للمرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وأنجولا وليبيا في المرحلة الثانية.

ويتأهل أول كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى المرحلة النهائية لخوض مباراة فاصلة لتحديد ممثلي إفريقيا الـ 5 في كأس العالم الذي يقام بشتاء 2022.

وكشف البدري عن أسماء المنتخبات المرشحة للتأهل عبر برنامج "مساء الأنوار".

المجموعة الأولي: الجزائر

المجموعة الثانية: تونس

المجموعة الثالثة: نيجيريا

المجموعة الرابعة: كوت ديفوار

المجموعة الخامسة: مالي

المجموعة السادسة: مصر

المجموعة السابعة: جنوب افريقيا

المجموعة الثامنة: السنغال

المجموعة التاسعة: المغرب

المجموعة العاشرة: ستكون مفاجأة وسأختار مدغشقر

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وتلعب الجولة الأولى للتصفيات بين 5 و13 أكتوبر، بينما تقام الجولة الثانية بين 9 و17 نوفمبر 2020.

وفي عام 2021، تقام الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال بين يومي 22 و30 مارس.

أما الجولة الخامسة فتقام بين 30 أغسطس و7 سبتمبر، وتقام الجولة السادسة بين 4 و12 أكتوبر.

المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ستظل في موعدها الأصلي، وهو بين 8 و16 نوفمبر 2021.

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