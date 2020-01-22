آل الشيخ في خطاب لـ مجلس الأهلي: تشرفت بالرئاسة الشرفية.. لكن لم يتم إشعاري رسميا بقبول الاستقالة

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي خطابا منه لإدارة الأهلي، قائلا "إنه تشرف برئاسة النادي الشرفية"، إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها.

وقال خطاب آل الشيخ: "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

وأكمل "تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

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وأردف "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي ومن جمهوره".

وتولى تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قبل أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب قبل عدة شهور.

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