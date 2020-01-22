بيراميدز: الفوز على المقاصة خطوة مهمة للمنافسة على المركز الثاني

شدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز على أهمية فوز فريقه على المقاصة 3-1 مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

قال فتح الله عبر إذاعة الشباب والرياضة "كنا نعلم صعوبة المباراة لسعي المقاصة للخروج من سلسلة نتائجه السلبية، لذا الفوز كان مهما، ويعد خطوة جيدة لبيراميدز للمنافسة على المركز الثاني بعد ابتعاد الأهلي بالقمة".

وأضاف مدرب بيراميدز "بالفعل دخلنا أجواء اللقاء متأخرا لعشر دقائق، ومنحنا الفرصة للمقاصة للضغط علينا، لكن مع مرور الوقت تحسن الأداء وفرضنا سيطرتنا تماما وتقدمنا بهدفين ثم احتسب الحكم ركلة جزاء ضدنا لا أعلم مدى صحتها".

وأشار محمود فتح الله في سياق آخر "مباراة إينوجو رينجرز ستكون تحصيل حاصل على الورق، لكنها ستكون مناسبة لمنح فرصة لمجموعة من اللاعبين البعيدين عن المشاركة منذ فترة طويلة وتجهيزهم للمرحلة القادمة".

وأتم تصريحاته "لقد لعبنا 14 مباراة في 50 يوما، إنه معدل كبير للغاية، لا يمكن أن يتحمله اللاعب المصري".

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات مجددا بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

فوز ارتفع به رصيد بيراميدز إلى 23 نقطة من 14 مباراة، بينما واصل مصر للمقاصة دون فوز وظل في المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

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