مصدر مقرب من صلاح محسن لـ في الجول: تقدم المفاوضات مع سموحة.. الحسم يقترب

كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الأهلي عن تقدم مفاوضات انتقال اللاعب إلى سموحة على سبيل الإعارة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الساعات المقبلة ستشهد حسم الأمور".

وأضاف "الانتقال سيكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، اللاعب رحب بشدة للحصول على فرصة للعب بشكل أساسي".

صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2018.

ولم يشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي سوى في 3 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة السويسري ريني فايلر.

وسجل صلاح محسن هدفين مع الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

طوال مشواره مع الأهلي، سجل صلاح محسن 8 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 32 مباراة.

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