مصدر مقرب من صلاح محسن لـ في الجول: تقدم المفاوضات مع سموحة.. الحسم يقترب

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - أطلع برة

كشف مصدر مقرب من صلاح محسن مهاجم الأهلي عن تقدم مفاوضات انتقال اللاعب إلى سموحة على سبيل الإعارة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الساعات المقبلة ستشهد حسم الأمور".

وأضاف "الانتقال سيكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، اللاعب رحب بشدة للحصول على فرصة للعب بشكل أساسي".

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صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2018.

ولم يشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي سوى في 3 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة السويسري ريني فايلر.

وسجل صلاح محسن هدفين مع الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

طوال مشواره مع الأهلي، سجل صلاح محسن 8 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 32 مباراة.

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