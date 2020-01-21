مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: اجتماع الأربعاء لتحديد مصير ميدو.. الأقرب رحيله

كشف مصدر داخل نادي مصر للمقاصة أن مجلس إدارة النادي سيجتمع يوم الأربعاء لبحث مصير المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو".

وقال المصدر لـFilGoal.com: "سيتم عقد الاجتماع خاصة بعد عودة محمد عبد السلام رئيس النادي من الخارج منذ يومين خاصة وأنه كان يأمل في تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة وتغيير شكل الفريق".

وأتم المصدر "هناك اختلاف بين الأعضاء على بقاء ميدو من عدمه، لكن الأرجح إنهاء العلاقة بين الطرفين".

وقال ميدو في وقت سابق إن أحد مسؤولي المقاصة أبلغه عن طريق سيد متولي مدير الكرة، بتقديم استقالته من تدريب الفريق.

لكن ميدو أوضح لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس: "لن أتقدم باستقالتي حتى لو خسرت المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش".

وكشف ميدو "علمت أن هناك اتجاها لرحيلي قبل مباراة بيراميدز لو النتائج لم تتحسن".

وخسر المقاصة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

صاحب الـ36 عاما فاز في 3 مباريات فقط من أصل 17 قادهم للفريق الذي يحتل المركز الـ15 في الدوري.

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