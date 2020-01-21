ميدو لـ في الجول: إذا تواجد الـVAR لحصد المقاصة ضعف نقاطه.. وهذا سبب طردي ضد بيراميدز

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 22:48

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - المقاصة - ميدو

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة أن أخطاء التحكيم ظلمت فريقه في الكثير من المباريات هذا الموسم، وذلك بعد الخسارة من بيراميدز

وخسر المقاصة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "قدمنا مباراة قوية وأداء مميز أمام بيراميدز وأهدرنا الكثير من الفرص".

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وأضاف "لا يوجد أي فريق في الدوري لعب بشكل جيد أمام بيراميدز مثل المقاصة".

وتابع "إذا كان هناك تطبيق لتقنية الـVAR في الدوري المصري لحصد المقاصة أكثر من ضعف نقاطه الحالية".

واستمر في تصريحاته "المباراة السابقة لنا لم يُحتسب لنا هدفين، واليوم أمام بيراميدز الهدف الثالث لهم من تسلل واضح".

وعن سبب طرده في المباراة كشف ميدو مع FilGoal.com: "دونجا تدخل بقوة على أحد لاعبي فريقنا وكان يستحق الطرد واللعبة كانت أمام أنظار الحكم المساعد".

وواصل "تحدثت معه وقلت له (حرام عليك دي طرد رسمي) وفوجئت برد فعل الحكم محمود البنا الذي نظر لي بسخرية".

وأكمل ميدو "تحدثت معه مرة أخرى وقلت له (عيب يا كابتن أنا مش صغير عشان تبصلي كده) ليرد علي بطردي من المباراة".

وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة مميزة وكنا الأفضل والأكثر تهديدا للمرمى لكن قرارات الحكم جعلت النتيجة لا تكون في مصلحتنا".

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