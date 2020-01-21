كرة سلة – الأهلي يتصدر دوري السوبر مؤقتا

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 22:37

كتب : محمد سمير

أليكس يونج - الأهلي - الزمالك - كرة سلة

تصدر الأهلي جدول دوري السوبر مؤقتا بـ20 نقطة بعد فوزه على سبورتنج 81-67 في الجولة 11 من البطولة.

الاتحاد السكندري أزاد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بعد الفوز على سموحة 104-62، ومازال لديه مباراة مؤجلة.

أما الجزيرة، فمازال يحتل الوصافة بعد فوزه على مصر للتأمين 90-66 ويملك 20 نقطة.

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وفاز الزمالك صاحب المركز الرابع على طلائع الجيش 60-57 في نفس الجولة.

ويعتبر دور المجموعات ترتيبي بين الثمانية فرق قبل أن يتم اللجوء إلى الأدوار الإقصائية إذ يواجه الأول صاحب المركز الثامن وهكذا حتى يواجه الرابع صاحب المركز الخامس.

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