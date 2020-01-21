كرة سلة – الأهلي يتصدر دوري السوبر مؤقتا

تصدر الأهلي جدول دوري السوبر مؤقتا بـ20 نقطة بعد فوزه على سبورتنج 81-67 في الجولة 11 من البطولة.

الاتحاد السكندري أزاد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بعد الفوز على سموحة 104-62، ومازال لديه مباراة مؤجلة.

أما الجزيرة، فمازال يحتل الوصافة بعد فوزه على مصر للتأمين 90-66 ويملك 20 نقطة.

وفاز الزمالك صاحب المركز الرابع على طلائع الجيش 60-57 في نفس الجولة.

ويعتبر دور المجموعات ترتيبي بين الثمانية فرق قبل أن يتم اللجوء إلى الأدوار الإقصائية إذ يواجه الأول صاحب المركز الثامن وهكذا حتى يواجه الرابع صاحب المركز الخامس.

اقرأ أيضا

قرعة تصفيات المونديال – مجموعة قوية للفراعنة

مدرب الجابون لـ في الجول: نؤمن بحظوظنا أمام منتخب مصر القوي

بركات: مجموعة مصر متوازنة.. وقادرون على التأهل

بمشاركة الأهلي.. تحديد موعد مباراة اعتزال طارق التائب

تمهيدا لضم أزارو؟ الاتفاق السعودي يعير أسامة الحدادي