المنياوي لـ في الجول: مواجهة الاتحاد صعبة.. وسنقيد فخر الدين في البطولة العربية

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أن المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف سيتم قيده في قائمة البطولة العربية بعد انتهاء الكشف الطبي ووصول بطاقته الدولية.

وعلم FilGoal.com أن التونسي وصل إلى مطار القاهرة وفي طريقه إلى الإسماعيلية لإنهاء إجراءات التعاقد مع الدراويش.

وتابع المنياوي لـ FilGoal.com "مشاركة الوافد الجديد أو غيره من اللاعبين تعود إلى المدير الفني للفريق ديديه جوميز".

وأضاف "الاستعدادات لخوض لقاء الاتحاد في البطولة العربية تسير بشكل متميز".

وأوضح ندخل المباراة ونحن فائزون في لقاء الذهاب بجانب أننا نلعب في ملعبنا ولابد الحرص على تلك المواجهة الصعبة خاصة وأن المنافس يملك مجموعه متميزة من اللاعبين بجانب جهاز فني صاحب خبره كبيره".

الإسماعيلي تفوق ذهابا خارج أرضه بهدف نظيف سجله محمد الشامي، يستضيف الدراويش زعيم الثغر في الإياب 26 يناير الجاري.

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

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كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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