خبر في الجول – جناح بيراميدز السابق إلى الإنتاج الحربي

وقع أحمد عفيفي جناح بتروجت الحالي وبيراميدز السابق على عقود انتقاله للإنتاج الحربي.

عفيفي، الذي لعب مع بتروجت النصف الثاني من الموسم الماضي قبل هبوط الفريق، وقع على عقود الانضمام للإنتاج لمدة موسمين ونصف.

وعلم FilGoal.com أن عفيفي تنازل عن مليون و250 ألف جنيها من مستحقاته لدى بتروجت ليرحل عن الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية حاليا.

وسبق لعفيفي تسجيل 5 أهداف في الدوري المصري في 82 مباراة خاضها مع الجونة وأسوان وبيراميدز وبتروجت.

ويحتل الإنتاج المركز السادس في الدوري بـ21 نقطة بعد 14 جولة.

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