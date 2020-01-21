مدرب بيراميدز: مباراة المقاصة كانت رائعة وممتعة للمشاهدين

يرى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن مباراة فريقه ضد مصر للمقاصة كانت قوية وسريعة من الجانبين وتستحق المشاهدة من الجماهير.

وفاز بيراميدز على المقاصة 3-1 في الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت قوية وتستحق المشاهدة بالفعل، وبسبب ضغط المباريات والخوف على حالة اللاعبين حاول التعامل مع الأمر بالدفع بعناصر جديدة مثل محمود حمادة وإبراهيم حسن ومحمد فاروق من أجل الدفع بعناصر جديدة للتعامل مع ضغط المباريات والإجهاد الشديد".

وشدد على أن الفريق لديه مهمة جديدة قوية يوم الأحد في مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري وبرغم التأهل فإن الفريق لديه رغبة في مواصلة الانتصارات، موضحا أنه كمدرب يسعى للتعامل مع الوضع الحالي وإراحة اللاعبين المجهدين وتجهيز كل العناصر لأن المرحلة المقبلة تحتاج لجاهزية كل عناصر الفريق، وكلما كانت هناك فرصة سيدفع بعناصر جديدة.

المدرب أكمل "الفريق يعاني من غيابات كثيرة مثل ترواوي وطارق طه ومحمد فتحي وعمر العيوني وعبده لومالا، وهناك بعض العناصر تحتاج للراحة وعلى رأسهم عبد الله السعيد وعلي جبر وعمر جابر وسنعمل على إراحتهم كلما كانت هناك فرصة لذلك".

وأتم تصريحاته "هناك مشكلة كبيرة تتمثل في تراجع الأداء والأخطاء في التمرير عندما يكون الفريق متقدما ومسيطرا، وهذا يرجع للإجهاد، وخلال التدريبات نعمل على علاج هذا الخلل ومطالبة اللاعبين بلعب الكرة على الأرض حتى لا نفقد السيطرة وتهتز الشباك بأهداف في توقيت صعب يكلف الفريق خسارة نقاط مهمة".

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