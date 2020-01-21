في مباراة ضربات الجزاء.. ثنائية السعيد تقود بيراميدز للفوز على مصر للمقاصة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 21:47

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاصة - عبد الله السعيد

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات مجددا بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء لتصبح رابع مباراة الموسم الجاري تشهد احتساب 3 ركلات أو أكثر.

في مباراة المصري وأسوان انتهت باحتساب 4 ركلات جزاء منها 3 للمصري، ومباراة أسوان والجونة والتي تم احتساب فيها 3 ركلات منها 2 لأسوان.

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وكانت مباراة الإسماعيلي والمصري قد شهدت احتساب 3 ركلات جاءت جميعا للفريق البورسعيدي.

عبد الله السعيد افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من علامة الجزاء.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء سجل هداف الموسم الجاري من الدوري الهدف الثاني بعد تمريرة بينية من عمر جابر.

هدف يحمل الرقم 102 للسعيد متخطيا به جمال عبد الحميد صاحب الـ 101 في تاريخ الدوري.

وصار يفصل السعيد عن محمد أبو تريكة صاحب الـ 106 هدفا، 4 أهداف لتعزيز مكانته في نادي هدافي الدوري المصري.

كما ارتفع عدد أهداف لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق في الموسم الجاري إلى 12 هدفا عزز بها صدارته لترتيب هدافي الدوري.

مصر للمقاصة سعى لتقليص الفارق وتحقق لأحمد حسام ميدو المدير الفني ما أراد بهدف من صلاح أمين من علامة الجزاء في الدقيقة 78 بعد خطأ من علي جبر.

وقبل نهاية اللقاء بـ 3 دقائق سجل محمد حمدي أول أهدافه الموسم الجاري بعدما وضع الكرة بطريقة بارعة فوق رأس الحارس معلنا عن الهدف الثالث لبيراميدز.

وكاد المخضرم صلاح أمين أن يضيف الهدف الثاني للمقاصة من علامة الجزاء لكن المهدي سليمان تصدى لتسديدته وتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1.

فوز ارتفع به رصيد بيراميدز إلى 23 نقطة من 14 مباراة، بينما واصل مصر للمقاصة دون فوز وظل في المركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

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في الدوري بيراميدز عبد الله السعيد مصر للمقاصة

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