مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تطورات إيجابية في انتقال أزارو لـ الاتفاق.. الصفقة تقترب بشدة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 18:52

كتب : أحمد الخولي

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن حدوث تطورات إيجابية في صفقة انتقال مهاجم الأحمر، المغربي وليد أزارو، إلى نادي الاتفاق السعودي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الساعات الأخيرة شهدت تطورات، وتقدما إيجابيا كبيرا، في انتقال أزارو للاتفاق".

وأردف "تم الوصول لاتفاق ثلاثي يرضي جميع الأطراف، أزارو يقترب بشدة من الانتقال للاتفاق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، بنية البيع".

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وأتم المصدر "المفاوضات في الرتوش الأخيرة".

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وغاب أزارو عن المشاركة في أخر ثلاث مباريات للأهلي إذ كان على مقاعد البدلاء أمام مصر المقاصة ونادي مصر وتم استبعاده من قائمة مواجهتي طنطا والمقاولون العرب.

وسجل أزارو هدفين في مسابقة الدوري الأول كان أمام وادي دجلة والآخر أمام الاتحاد السكندري.

إجمالا المغربي سجل 41 هدفا وصنع 16 في 89 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات وحصد هداف الدوري المصري لموسم 2017-18 برصيد 18 هدفا.

ويحتاج الأهلي لرحيل أحد الأجنبيين، أزارو أو الأنجولي جيرالدو، لقيد مهاجم الفريق الجديد، السنغالي أليو بادجي، في قائمة الفريق.

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