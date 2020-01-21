يوسف علي لـ في الجول: سأعود للزمالك قويا بعد إعارتي مع أسوان

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

يوسف علي - الزمالك

يرى يوسف علي لاعب الزمالك الشاب الذي انضم لصفوف أسوان على سبيل الإعارة أن مشاركته مع فريق زهرة الجنوب ستجعله يعود مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وانتقل يوسف علي لصفوف أسوان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من الزمالك.

وقال يوسف علي لـFilGoal.com: "جددت تعاقدي مع الزمالك لموسم إضافي قبل الانضمام لصفوف أسوان".

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وأضاف "الإعارة هامة جدا بالنسبة لي في هذا التوقيت، أرغب في المشاركة لإظهار قدراتي وأنا من طلبت هذا الأمر وأشكر الجميع في نادي الزمالك لمساندتهم لي".

وأكمل "انضممت للزمالك الموسم الماضي قادما من المصرية للاتصالات ولكني لم أحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول وبالتأكيد هذا أمر صعب للغاية بالنسبة للاعب شاب مثلي".

لاعب الوسط المهاجم واصل تصريحاته "شاركت في الزمالك مع فريق مواليد 1999 وبذلت أقصى جهد وتواجدت في تدريبات الفريق الأول أكثر من مرة".

وشدد "تجربة أسوان تحدي قوي بالنسبة لي وأسعى لإثبات قدراتي وأتمنى أن تكون هذه التجربة فرصة للعودة مرة أخرى للزمالك وسببا في عودة الفريق الأزرق لمساره الصحيح بصحبة باقي اللاعبين".

وأتم تصريحاته "حتى إذا لم أعود للزمالك بنهاية الموسم الحالي سأخرج للإعارة مرة أخرى وأعود للأبيض أقوى".

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