نادي بهادر الجديد: تعاقدنا معه بدافع الوطنية بعدما شاهدنا فيديو في الجول

"بدافع الوطنية"، هكذا وصف أحمد عبد الغني نجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق تعاقد الفريق الذي يدربه، 6أكتوبر، مع صاحب الـ75 ربيعا عز الدين بهادر.

عز الدين بهادر تدرب وتجهز لتحطيم رقم جينيس. FilGoal.com عرض القصة وأوصل الفكرة، والآن يعلن نادي ٦ أكتوبر ضم اللاعب في انتظار استكمال الملحمة يوم المباراة ودخول موسوعة جينيس برقم جديد لـمصر. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "أحمد حسين مدير النشاط الرياضي بالنادي تواصل معي بعد مشاهدة فيديو بهادر على FilGoal.com، وشرح لي أن بهادر يريد المشاركة مع ناد ليحطم رقم لاعب إسرائيلي في موسوعة جينيس".

وأردف "شاهدت الفيديو، وفي البداية تواصل معي مجلس الإدارة فكان ردي أن الأمر صعب بصراحة".

وأوضح "لكن بعدها جلست مع مدير النشاط الرياضي لدراسة الأمر، وخرجنا بأن انضمامه مهم لهدفين، الأول هو تحطيم رقم اللاعب الإسرائيلي وثانيا دخول اسم نادي 6 أكتوبر في الموسوعة العالمية".

وأكد "تأكدنا من موسوعة جينيس ووافقنا على ضم اللاعب. سيقوم بالتدرب معنا في مركزه كمهاجم، وسنحدد مشاركته في المباريات لتحطيم الرقم العالمي".

وأتم عبد الغني "الفريق في منافسة من أجل الصعود لدورة الترقي المؤهلة لدوري الدرجة الثانية، حاليا ننافس أندية الشرقية للدخان وجولدي والمصرية للإتصالات".

ومن المنتظر أن يشارك بهادر في مباراتين كاملتين مع فريقه من أجل الموافقة على كسر الرقم القياسي.

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