رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين يحقق أهداف جوميز الهجومية.. ويجري الكشف الطبي غدا

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 18:51

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - تونس - بنما

أوضح إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي أن ديديه جوميز المدير الفني كان وراء اختيار فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي.

وقال رئيس الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "الإدارة عرضت على جوميز عددا من أسماء المهاجمين الأجانب، ووقع اختياره على فخر الدين بن يوسف بعد أن رآه الأفضل والأنسب للفريق ويستطيع أن يحقق من خلاله أهدافه الهجومية".

وتابع عثمان "ويتواجد المهاجم التونسي خلال ساعات وسيتم استكمال إجراءات التعاقد معه".

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وأضاف "يتم توقيع الكشف الطبي عليه غدا ويتواجد في تدريبات الفريق استعدادا للمشاركة في اللقاءات المقبلة".

وأتم "الفريق أصبح في حالة فنية أفضل وسيتحسن بعد توافر الدعم الهجومي له".

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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