محمد عبد الشافي يقاضي منتحل شخصيته في إنستجرام

كشف محمد عبد الشافي ظهير أيسر فريق الزمالك عن انتحال أحد الأشخاص لشخصيته عبر حساب وهمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وقرر ملاحقته قضائيا.

وأشار عبد الشافي إلى أن الحساب الذي يحمل اسمه وموثق على إنستجرام لا علاقة له به.

وقال عبد الشافي: "الشخص الذي ينتحل شخصيتي قام بسرقة حقيبتي منذ فترة وكان بها جواز السفر الخاص بي واستغل الأمر لتوثيق الصفحة".

وكشف عبد الشافي "حاولت التواصل معه من أجل غلق الحساب وعدم التحدث باسمي ولكن دون جدوى".

وأوضح اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "قررت ملاحقته قضائيا من أجل الحفاظ على حقوقي، خاصة أنه ينشر بعض التصريحات وينسبها لي دون أن أتحدث".

وأتم ظهير أيسر الزمالك تصريحاته "أؤكد للجميع أنني لا أملك أي حساب على إنستجرام أو فيس بوك وأي صفحة تحمل اسمي لا علاقة لي بها ووجب التوضيح لجماهير الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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