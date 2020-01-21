طلائع الجيش: بسيوني يقود الفريق أمام الإنتاج وديا لحين قرار مجلس الإدارة

كشف أحمد المهدي مدير الكرة بفريق طلائع الجيش عن تولي عبد الحميد بسيوني المدرب العام القيادة الفنية مؤقتا لحين قرار مجلس الإدارة.

وكان طارق يحيى المدير الفني للفريق قد أعلن استقالته أمس الاثنين بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وقال المهدي لـ FilGoal.com: "عبد الحميد بسيوني يقود تدريبات الفريق الفترة المقبلة بعد قرار طارق يحيى".

وأضاف "من المقرر أن يتولى عبد الحميد بسيوني القيادة الفنية اليوم الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي وديا".

ويلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري.

وعن موقف استمراره أوضح المهدي "بسيوني مستمر حتى قرار مجلس الإدارة سواء باستمراره أو تعيين مدرب جديد".

وينافس طلائع الجيش على المراكز المؤدية للهبوط إذ جمع 11 نقطة فقط من 14 مباراة في المركز الخامس عشر بالتساوي مع نادي مصر.

طالع أيضا

الزمالك يكشف سبب إعارة خمسة ناشئين

صاحب أغرب لقطات الدوري المصري يوضح سبب ما فعل

خطأ حجازي يكلف وست بروميتش الخسارة

خطوة جديدة من الإسماعيلي تجاه فخر الدين بن يوسف

الأهلي يكشف جديد موقف أزارو وجيرالدو

مدرب جديد يستقيل في الدوري المصري