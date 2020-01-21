تنس - التونسية أُنس جابر تفجر المفاجأة في أستراليا المفتوحة

فجرت التونسية أُنس جابر أولى مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإقصاء جوانا كونتا المصنفة 12 عالميا من الدور الأول.

وفازت أنس بمجموعتين دون مقابل (6-4، 6-2) في مباراة استغرقت ساعة وأربع دقائق.

وتواجه أنس جابر المصنفة 78 عالميا في المباراة المقبلة الفرنسية كارولينا جارسيا المصنفة 46 عالميا في الدور الثاني.

ويعتبر ذلك الصعود هو الأبرز في تاريخ اللاعبة التونسية في بطولة أستراليا المفتوحة إذ ودعت من الدور الأول أعوام 2015 و 2018 و2019.

بينما أفضل نتائجها على الإطلاق في البطولات الكبرى (جراند سلام) هي الوصول للدور الثالث ببطولتي أمريكا المفتوحة 2019 ورولان جاروس 2017.

وسبق لأنس جابر الفوز بلقب بطولة رولان جاروس للناشئات عام 2011 كأول لاعبة من شمال إفريقيا.

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