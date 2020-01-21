تنس - التونسية أُنس جابر تفجر المفاجأة في أستراليا المفتوحة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

أنس جابر - تنس

فجرت التونسية أُنس جابر أولى مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإقصاء جوانا كونتا المصنفة 12 عالميا من الدور الأول.

وفازت أنس بمجموعتين دون مقابل (6-4، 6-2) في مباراة استغرقت ساعة وأربع دقائق.

وتواجه أنس جابر المصنفة 78 عالميا في المباراة المقبلة الفرنسية كارولينا جارسيا المصنفة 46 عالميا في الدور الثاني.

أخبار متعلقة

تنس - محمد صفوت يتجاوز تصفيات أستراليا المفتوحة بإقصاء الروسي دونسكي تنس - هل تُستكمل بطولة أستراليا؟ دخان الحرائق يوقف التدريبات ويجبر لاعبين على الانسحاب تنس - أندية وادي دجلة ترعى محمد صفوت في أولمبياد طوكيو.. وقريبا 10 أبطال آخرين تنس طاولة - هنا جودة لـ في الجول: ميدالية القارات بداية الحلم الأكبر.. وأتمنى تنفيذ وعد صلاح

ويعتبر ذلك الصعود هو الأبرز في تاريخ اللاعبة التونسية في بطولة أستراليا المفتوحة إذ ودعت من الدور الأول أعوام 2015 و 2018 و2019.

بينما أفضل نتائجها على الإطلاق في البطولات الكبرى (جراند سلام) هي الوصول للدور الثالث ببطولتي أمريكا المفتوحة 2019 ورولان جاروس 2017.

وسبق لأنس جابر الفوز بلقب بطولة رولان جاروس للناشئات عام 2011 كأول لاعبة من شمال إفريقيا.

طالع أيضا

الزمالك يكشف سبب إعارة خمسة ناشئين

صاحب أغرب لقطات الدوري المصري يوضح سبب ما فعل

خطأ حجازي يكلف وست بروميتش الخسارة

خطوة جديدة من الإسماعيلي تجاه فخر الدين بن يوسف

الأهلي يكشف جديد موقف أزارو وجيرالدو

مدرب جديد يستقيل في الدوري المصري

تنس أنس جابر أستراليا المفتوحة للتنس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده 12 دقيقة | مصر
هجوم قوي من أحمد مجاهد على شوبير.. و"بالقانون أبو ريدة عضو في اتحاد الكرة" 16 دقيقة | مصر
مفاجأة و3 منتخبات عربية.. البدري يختار الصاعدين للمرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 19 دقيقة | منتخب مصر
آل الشيخ في خطاب لـ مجلس الأهلي: تشرفت بالرئاسة الشرفية.. لكن لم يتم إشعاري رسميا بقبول الاستقالة 41 دقيقة | مصر
تعادل بنكهة إسبانية.. أرسنال بـ 10 لاعبين يخطف نقطة من تشيلسي في دربي لندن 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز: الفوز على المقاصة خطوة مهمة للمنافسة على المركز الثاني 50 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك