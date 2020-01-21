الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق مباراة النجم الساحلي

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 12:14

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

كشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي صعوبة لحاق رمضان صبحي بمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي عبر الموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي، لضمان تعافيه بشكل مثالي من آثار مزق العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة

لاعب الأهلي السابق عن مقارنة فايلر بـ جوزيه: الزمن تغير.. البرتغالي كان محظوظا تحرك من الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب بادجي الأهلي لـ في الجول: ندرس عرضا من الاتفاق لضم أزارو.. والصفاقسي طلب جيرالدو الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلي

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

ويلعب الأهلي في الأول من فبراير أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات ويليه مواجهات بيراميدز وطلائع الجيش والمصري والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري المصري.

كما بدأ سعد سمير مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرا في ألمانيا.

وينفذ سمير تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية وفقا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلى القاهرة.

بينما اطمئن الجهاز الطبي للأهلي على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود عن طريق خالد محمود طبيب الفريق.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأربعاء بعد منح ريني فايلر المدير الفني للفريق راحة للاعبين يومين لالتقاط الأنفاس بعد ضعط المباريات.

طالع أيضا

الزمالك يكشف سبب إعارة خمسة ناشئين

صاحب أغرب لقطات الدوري المصري يوضح سبب ما فعل

خطأ حجازي يكلف وست بروميتش الخسارة

خطوة جديدة من الإسماعيلي تجاه فخر الدين بن يوسف

الأهلي يكشف جديد موقف أزارو وجيرالدو

مدرب جديد يستقيل في الدوري المصري

الأهلي رمضان صبحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك - جلسة مطولة بين كارتيرون واللاعبين.. وتدريبات "لزيادة القوة الذهنية" 12 دقيقة | إفريقيا
ما الفرق التي يتفاءل أو يتشاءم بها منتخب مصر في تصفيات المونديال 17 دقيقة | مصر
الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق مباراة النجم الساحلي 22 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يتغزل في ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - ديسابر يعود لقيادة الوداد 47 دقيقة | إفريقيا
فيرمينو: سعيد بفوز ماني بجائزة الأفضل في إفريقيا 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك