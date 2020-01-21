الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق بمباراة النجم الساحلي

كشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي صعوبة لحاق رمضان صبحي بمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الجهاز الطبي عبر الموقع الرسمي للأهلي أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي، لضمان تعافيه بشكل مثالي من آثار مزق العضلة الخلفية.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب لمواجهات شهر فبراير المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

ويلعب الأهلي في الأول من فبراير أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات ويليه مواجهات بيراميدز وطلائع الجيش والمصري والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري المصري.

كما بدأ سعد سمير مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرا في ألمانيا.

وينفذ سمير تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية وفقا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلى القاهرة.

بينما اطمئن الجهاز الطبي للأهلي على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود عن طريق خالد محمود طبيب الفريق.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأربعاء بعد منح ريني فايلر المدير الفني للفريق راحة للاعبين يومين لالتقاط الأنفاس بعد ضعط المباريات.

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