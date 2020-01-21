سكاي: ميرتينز يريد تمديد تعاقده مع نابولي

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - فيرناندو يورنتي - نابولي

يسعى دريس ميرتينز نجم نابولي لتمديد تعاقده مع ناديه وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وينتهي تعاقد ميرتينز مع ناديه الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يمكنه التوقيع لأي نادي في الفترة الحالية.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن هناك مفاوضات إيجابية بالفعل تمت بين الطرفين، ويرغب ميرتينز في الاستمرار رغم العروض الأخرى.

أخبار متعلقة

"جاتوزو لا يعرف كيف يقف على قدميه".. نابولي يخسر أمام فيورنتينا المواجهة الأولى تحدد.. لاتسيو يسحق كريمونيسي ويلتقي نابولي في كأس إيطاليا ثنائية إينسيني تحجز مقعدا لـ نابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا تقرير إيطالي: يونايتد مهتم بضم صانع ألعاب نابولي

وكان قد تم ربط اسم البلجيكي ميرتينز -32 عاما- بأندية أخرى مثل إنتر وإيفرتون وتشيلسي وأرسنال وأتليتكو مدريد.

وانضم ميرتينز إلى نابولي قادما من إيندهوفن الهولندي في صيف 2013 وسجل 118 هدفا في 304 مباراة.

وأوضح التقرير أنه رغم العروض المقدمة لميرتينز إلا أنه يرغب في استكمال مشواره مع نابولي.

وخاض ميرتينز 22 مباراة مع نابولي هذا الموسم وسجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

طالع أيضا

الزمالك يكشف سبب إعارة خمسة ناشئين

صاحب أغرب لقطات الدوري المصري يوضح سبب ما فعل

خطأ حجازي يكلف وست بروميتش الخسارة

خطوة جديدة من الإسماعيلي تجاه فخر الدين بن يوسف

الأهلي يكشف جديد موقف أزارو وجيرالدو

مدرب جديد يستقيل في الدوري المصري

دريس ميرتينز نابولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تمهيدا لضم أزارو؟ الاتفاق السعودي يعير أسامة الحدادي 10 دقيقة | السعودية
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: تطورات إيجابية في انتقال أزارو لـ الاتفاق.. الصفقة تقترب بشدة 20 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين يحقق أهداف جوميز الهجومية.. ويجري الكشف الطبي غدا 21 دقيقة | الدوري المصري
يوسف علي لـ في الجول: سأعود للزمالك قويا بعد إعارتي مع أسوان 39 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ولفرهامبتون يضم هداف أمريكا الجنوبية للشباب 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر - انطلاق قرعة تصفيات كأس العالم 43 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك