سكاي: ميرتينز يريد تمديد تعاقده مع نابولي

يسعى دريس ميرتينز نجم نابولي لتمديد تعاقده مع ناديه وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وينتهي تعاقد ميرتينز مع ناديه الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يمكنه التوقيع لأي نادي في الفترة الحالية.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن هناك مفاوضات إيجابية بالفعل تمت بين الطرفين، ويرغب ميرتينز في الاستمرار رغم العروض الأخرى.

وكان قد تم ربط اسم البلجيكي ميرتينز -32 عاما- بأندية أخرى مثل إنتر وإيفرتون وتشيلسي وأرسنال وأتليتكو مدريد.

وانضم ميرتينز إلى نابولي قادما من إيندهوفن الهولندي في صيف 2013 وسجل 118 هدفا في 304 مباراة.

وأوضح التقرير أنه رغم العروض المقدمة لميرتينز إلا أنه يرغب في استكمال مشواره مع نابولي.

وخاض ميرتينز 22 مباراة مع نابولي هذا الموسم وسجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

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