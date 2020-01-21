جوارديولا ينتقد كثرة المباريات بإنجلترا: في ألمانيا وإسبانيا يستمتعون أكثر ويحمون اللاعبين

انتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خوض لاعبي الأندية الإنجليزية مباريات كثيرة مما يجعلهم عرضة للإصابة، مشيرا إلى أن متعة الجمهور بكرة القدم لن تقل إذا تقلص عدد اللقاءات.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية حين سئل عن تفكير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا:"أعتقد الحل أن تجعل العام 400 يوم، هذا حل، 400 أو 500، أكثر أو أقل. بعد ذلك ربما على الاتحادين الأوروبي والدولي الحديث عن زيادة المباريات".

وواصل جوارديولا (49 عاما)، الذي يرى أن كأس الرابطة الإنجليزية ستستمر رائعة حتى لو لم يشارك فيها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا:"مباريات أقل، بطولات أقل، فرق أقل، جودة أعلى، كمٌ أقل. سيستمتع الناس. سيذهب الناس للمسرح، للسينما، للمطاعم، لمشاهدة الألعاب النارية".

وأضاف المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "هناك مباريات أقل (في ألمانيا وإسبانيا)، أقل من هنا، في الدوري الألماني يوجد 18 فريقا وليس 20، بطولة كأس واحدة وليس اثنتين. لديهم فترة توقف، وفي إسبانيا كذلك. بطولة الكأس تُلعب من مباراة واحدة وليس اثنتين. لذا، الفارق كبير".

وأتم بطل كل المسابقات المحلية في إنجلترا بالموسم الماضي "الأمر منوط بحماية اللاعبين، سيستمتعون أكثر بهذه الطريقة، والناس أيضا. يقول الناس إنهم لا يستطيعون العيش بدون كرة القدم، يقدرون على العيش بعيدا عن الكرة لفترة ما. صراحة، المباريات أكثر من اللازم".

وتتميز إنجلترا عن غيرها من دول أوروبا بزخم المباريات لوجود بطولات عديدة لا تتوقف في فترة عيد الميلاد مثلما يحدث في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ويفكر يويفا في تغيير نظام دوري أبطال أوروبا مما سيجعل الفرق المشاركة تخوض مباريات أكثر.

ويحتل سيتي، حامل لقب الدوري، وصافة البطولة مبتعدا بـ16 نقطة عن المتصدر ليفربول.

ويحل رجال جوارديولا ضيوفا يوم الثلاثاء على شيفيلد يونايتد في الجولة 24.

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