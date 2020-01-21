لاعب الأهلي السابق عن مقارنة فايلر بـ جوزيه: الزمن تغير.. البرتغالي كان محظوظا

قارن محمد عبد الله لاعب الأهلي السابق بين ريني فايلر المدرب الحالي للفريق ومانويل جوزيه أنجح مدير فني في تاريخ القلعة الحمراء.

ويسير فايلر بخطى ثابتة في الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره بالعلامة الكاملة بعد فوزه في 12 لقاء، معيدا للأذهان مسيرة الأهلي المظفرة مع البرتغالي جوزيه منذ 15 عاما.

ولعب عبد الله في إحدى أفضل فترات الأهلي عبر تاريخه (من 2005 إلى 2007)، ويرى أن جودة اللاعبين وقوة المنافسة تختلفان عن الماضي.

وقال عبد الله عبر قناة تايم سبورتس يوم الإثنين:"المنافسة في الدوري حاليا لم تعد بنفس قوة الماضي".

وأضاف عبد الله (38 عاما) "جوزيه كان لديه فريق، لاعبو مصر كلها، وإفريقيا لم تكن بنفس قوة الوقت الحالي".

واستمر "جوزيه كان محظوظا بالفريق الذي يمتلك، مع احترامي للجيل الحالي، ليس مثل فريقنا".

وأتم "الأهلي يلعب كرة ممتعة مع فايلر، فريق جماعي لديه حلول هجومية كثيرة، بينما جوزيه كان يمتلك لاعبين مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات وأمادو فلافيو وجيلبرتو".

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه النجم الساحلي التونسي يوم الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة باحثا عن الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي.

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