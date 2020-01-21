تقرير: بيل لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد

قالت ميرور إن جاريث بيل لاعب ريال مدريد يتمسك بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو 2022.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن رغبة النجم الويلزي هي البقاء في العاصمة الإسبانية، الأمر الذي لا يعجب مانشستر يونايتد الذي تمنى إعادة اللاعب للدوري الإنجليزي.

ووصفت الصحيفة علاقة بيل بمدربه زين الدين زيدان بالطيبة رغم انتقاد جمهور له، ورغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الصيني في الصيف الماضي.

وشارك بيل (30 عاما) في 14 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويخوض بيل موسمه السابع مع فريق ميرنيجي منذ رحل عن توتنام.

وقالت تقارير إن يونايتد أراد تدعيم صفوفه باللاعب الأسبق لساوثامبتون لكن بيل متمسك بالقميص الأبيض للنادي الملكي.

وتوج بيل بـ14 لقبا مع ريال مدريد وهو ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي بعد ايدين هازارد البلجيكي.

ودفع ريال مدريد 100 مليون يورو لتوتنام للحصول على بيل في 2013.

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