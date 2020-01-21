رينيار: أبي دفعني إلى مشاهدة مباريات ريال مدريد في طفولتي

كشف رينيار جيسوس أن حلمه كان اللعب لـ ريال مدريد منذ طفولته.

رينيار جيسوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

رينيار (18 عاما) انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث رينيار إلى صحيفة "أس" الإسبانية في حوار بعد تعاقده مع الميرنجي.

وصرح رينيار: "اللعب لنادٍ عملاق مثل ريال مدريد هو حلم أي طفل. عندما زرت ملعب سانتياجو برنابيو لم أتخيل أنني سأتحصل على فرصة تحقيق حلمي".

وكشف رينيار كواليس معرفته باهتمام ريال مدريد: "عندما كنت في كأس العالم للأندية مع فلامنجو اكتشفت ما يحدث. عائلتي ووكيلي حضروا إلي في الفندق وأخبروني. كنت متفاجئا ولكن سعيدا أيضا في الوقت عينه".

وأضاف: "ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم وامتلك دائما لاعبين عظماء. منذ صغري شجعني والدي على مشاهدة مباريات ريال مدريد. أنا مشجع لـ ريال مدريد منذ حقبة الجالاكتيكوس منذ صغري، بل جيل الألقاب الأربعة في دوري أبطال أوروبا أيضا".

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وتحدث عن طفولته: "عائلتي وفرت لي كل شيء أنا وشقيقتي، فأبي كان بطلا للعالم مع البرازيل في كرة الصالات، وأنا بدأت في ممارسة كرة القدم في الشوارع. غادرت برازيليا إلى ريو دي جانيرو بعمر الحادية عشر حتى أعيش على كرة القدم".

وأوضح: "لدي قدوتان: زيدان، وكاكا".

وأبدى تحمسه لمجاورة كريم بنزيمة: "أرغب في اللعب مع بنزيمة، إنه لاعب يعجبني كثيرا ويتفاهم للغاية مع كل اللاعبين".

وأتم: "أريد أن أسجل الأهداف في ظهوري الأول، هذا ما أريد فعله بالانضمام إلى ريال مدريد".

ويشارك رينيار مع منتخب البرازيل الأولمبي في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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