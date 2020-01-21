موناكو ينهي مغامرة سان بريف في كأس فرنسا

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

موناكو

تأهل موناكو إلى دور الـ16 لكأس فرنسا، بفوزه على مضيفه سان بريف سان إيلير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

السنغالي كيتا بالدي سجل هدفين، فيما سجل وسام بن يدر الثالث. قبل أن يسجل كارنلي أنطوان هدف فريق القسم الرابع الوحيد.

ليكون موناكو آخر العابرين إلى الدور ثُمن النهائي، بعد أن أنهى مغامرة سان بريف الذي أقصى في الدور السابق فريق لوريان في مفاجأة مدوية.

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ويلعب موناكو أمام سانت إيتيان في الدور المقبل نهاية الشهر الجاري.

مباريات دور الـ16 لكأس فرنسا:

إبينال – ليل

بيلفور – مونبلييه

نيس – ليون

بو – باريس سان جيرمان

أنجيه – رين

مرسيليا – ستراسبورج

ليمونست – ديجون

موناكو – سانت إيتيان

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