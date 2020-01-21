في الدرجة الثانية - أبو قير للأسمدة يضم أحمد العش

الثلاثاء، 21 يناير 2020 - 00:03

كتب : رضا السنباطي

أحمد العش

كشف أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة عن تعاقد فريقه مع أحمد العش لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المصري ضم أحمد العش من نادي اتحاد بن قردان التونسي.

وأفصح نبيل أيضا لـFilGoal.com عن تعاقد فريقه مع رامز زيدان من نادي مصر وهاني السيد من فاركو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية - الترسانة يضم لاعب اليمن ومدافع الإسماعيلي السابق في الدرجة الثانية - مدرب الأولمبي لـ في الجول: تعاقدنا مع بطل كأس مصر والسوبر في الدرجة الثانية - غزل المحلة يستعير مهاجم الإسماعيلي

وكان العش قريبا من الانضمام لصفوف طنطا بداية الموسم الحالي لكن المفاوضات فشلت.

وسبق للعش أن لعب لأندية الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة والإنتاج الحربي والنجوم قبل خوض تجربة احتراف قصيرة في الدوري التونسي.

اقرأ أيضا:

الإسماعيلي يقترب من لاعب مونديالي

استقالة جديدة في الدوري المصري

ريال مدريد يعلن صفقته الشتوية

الزمالك يعلن قيد لاعبه

هل استقال مجدي عبد العاطي من تدريب أسوان

في الدرجة الثانية أحمد العش الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رينيار: أبي دفعني إلى مشاهدة مباريات ريال مدريد في طفولتي 35 دقيقة | أوروبا
الزمالك يوضح سبب إعارة 5 لاعبين من قطاع الناشئين 36 دقيقة | الدوري المصري
صاحب أغرب لقطة في الدوري: كنت أحتاج للهدف.. وهذا ما فعله حسام عرفات 49 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر منتخب مصر في الخطوة الأولى لتحقيق وعد صلاح في مونديال 2022 59 دقيقة | منتخب مصر
موناكو ينهي مغامرة سان بريف في كأس فرنسا ساعة | أوروبا
خطأ حجازي يُسقط المتصدر وست بروميتش في فخ الهزيمة أمام ستوك ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك