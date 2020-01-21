في الدرجة الثانية - أبو قير للأسمدة يضم أحمد العش

كشف أحمد نبيل مدير الكرة بنادي أبو قير للأسمدة عن تعاقد فريقه مع أحمد العش لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.

الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المصري ضم أحمد العش من نادي اتحاد بن قردان التونسي.

وأفصح نبيل أيضا لـFilGoal.com عن تعاقد فريقه مع رامز زيدان من نادي مصر وهاني السيد من فاركو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان العش قريبا من الانضمام لصفوف طنطا بداية الموسم الحالي لكن المفاوضات فشلت.

وسبق للعش أن لعب لأندية الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة والإنتاج الحربي والنجوم قبل خوض تجربة احتراف قصيرة في الدوري التونسي.

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