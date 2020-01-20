المقاولون مهتم بضم مهاجم إنبي

يقترب عمر بسام من الرحيل عن فريقه إنبي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من عمر بسام، أن مسؤولين في المقاولون العرب تواصلوا معه للحصول على موافقته بشأن الانتقال إلى ذئاب الجبل في يناير.

عمر بسام (26 عاما) لم يشارك سوى في 4 مباريات هذا الموسم، آخرها أمام حرس الحدود في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم 25 ديسمبر الماضي.

ويلعب بسام في صفوف إنبي منذ انتقاله إليه قادما من مصر للمقاصة في يناير 2019.

عمر بسام بدأ مسيرته في الأهلي، قبل أن يلعب لاحقا لأندية سموحة، والداخلية، وأسوان، وطنطا، والأسيوطي، والمقاصة، وأخيرا إنبي.

ويحتل المقاولون المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

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