إفريقي آخر ينضم إلى القافلة.. رسميا – ساماتا يزامل المصريين في أستون فيلا

الإثنين، 20 يناير 2020 - 22:39

كتب : زكي السعيد

ساماتا - أستون فيلا

تعاقد أستون فيلا مع المهاجم التنزاني مبوانا علي ساماتا قادما من جينك البلجيكي في سوق الانتقالات الشتوية.

مبوانا ساماتا

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وذكر أستون فيلا عبر موقعه الرسمي أن قائد منتخب تنزانيا وقّع على عقد يمتد لـ 4 أعوام ونصف.

وصرّح دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا: "أنا سعيد للغاية بانتداب مبوانا إلى نادينا. لقد عكف على تسجيل الأهداف طوال مسيرته، وأنا متطلع للعمل معه".

ساماتا (27 عاما) فاز بجائزة هداف الدوري البلجيكي في الموسم الماضي برصيد 20 هدفا، وقاد جينك للقبي الدوري والسوبر البلجيكي في 2019.

وسجل ساماتا 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها هدف في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسبق لـ ساماتا الفوز مع تي بي مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا عام 2015، النسخة التي توج هدافا لها، قبل أن يحصد لقب أفضل لاعب داخل القارة في نفس العام.

ويمتلك ساماتا 20 هدفا في 56 مباراة دولية مع تنزانيا، أحدها في شباك كينيا بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي ودعتها بلاده من الدور الأول.

واضطر أستون فيلا إلى دخول السوق الشتوية والبحث عن مهاجم، بعد إصابة البرازيلي ويسلي بقطع في الرباط الصليبي.

ويضم أستون فيلا في صفوفه 4 لاعبين أفارقة آخرين، على رأسهم الثنائي المصري: محمود تريزيجيه، وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى الكونغولي مارفيلوس ناكامبا، والإيفواري جوناثان كودجيا الذي يلعب في خط الهجوم.

ويحتل أستون فيلا المركز 18 في الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

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