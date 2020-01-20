إنتر: تقدمنا بعرض رسمي لضم إريكسن.. واتفقنا مع تشيلسي على استعارة لاعبه

أعلن بيرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلانو الإيطالي تقدم ناديه بعرض رسمي من أجل التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنام.

وينتهي عقد إريكسن مع نهاية الموسم الحالي ورفض في وقت سابق تجديد عقده مع توتنام، مما جعل الفريق الإنجليزي يرغب في بيعه للاستفادة المادية منه.

إنتر أحد الأندية التي ترغب في ضم إريكسن، بل وتقدم النادي بعرض رسمي بالفعل لضم اللاعب.

وقال المدير الرياضي لـ إنتر: "تقدمنا بعرض رسمي لـ توتنام من أجل إريكسن".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "إريكسن لاعب رائع ونتمنى إتمام الصفقة بنجاح".

وواصل "نحن الآن في انتظار رد توتنام".

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

صفقة إريكسن قد تتم، ولكن هناك صفقة أخرى تمت بالفعل وهو النيجيري فيكتور موسيس.

وأكمل المدير الرياضي لـ إنتر حديثه قائلا: توصلنا لاتفاق مع تشيلسي من أجل استعارة موسيس".

وأتم "أما أوليفير جيرو فأن الصفقة قد تتم في حالة رحيل أي مهاجم من فريقنا".

شبكة سكاي كشفت في وقت سابق إتمام الاتفاق بين تشيلسي وإنتر من أجل انضمام موسيس للأخير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وشارك موسيس في 7 مباريات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ولعب موسيس موسمين تحت قيادة كونتي في تشيلسي كظهير أيمن حقق خلالهما لقب الدوري مرة.

وظهر الجناح النيجيري في 78 مباراة تحت قيادة كونتي، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 8.

ورفع صاحب الـ 29 عاما لقب الدوري مرة وكأس إنجلترا مرة والدوري الأوروبي مرتين.

اقرأ أيضا:

الإسماعيلي يقترب من لاعب مونديالي

استقالة جديدة في الدوري المصري

ريال مدريد يعلن صفقته الشتوية

الزمالك يعلن قيد لاعبه

هل استقال مجدي عبد العاطي من تدريب أسوان