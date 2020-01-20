رسميا - برشلونة يضم مهاجم منتخب ألبانيا

أعلن نادي برشلونة التعاقد مع الألباني راي ماناي قادما من ألباسيتي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر في برشلونة عبر بيان رسمي، أن الصفقة كلفت خزينته 700 ألف يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات مستقبلية وفقا لأداء اللاعب.

ويمتد عقد ماناي مع برشلونة حتى يونيو 2023، بشرط جزائي 50 مليون يورو.

❗ [ÚLTIMA HORA] Rei Manaj, nou jugador del FC Barcelona#ForçaBarça 🔵🔴https://t.co/yLzPRTjqzD — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 20, 2020

وينضم ماناي (22 عاما) لقائمة برشلونة (ب)، ويرتدي الرقم 22، ويشارك في مركز المهاجم.

وسبق لـ ماناي اللعب لأندية إنتر ميلان، وبيسكارا، وبيزا في إيطاليا، كما لعب معارا لـ غرناطة، قبل أن ينضم إلى ألباسيتي عام 2018.

وسجل ماناي 10 أهداف في 41 مباراة خاضها بقميص ألباسيتي المتواجد في القسم الثاني الإسباني.

ويمتلك ماناي 11 مباراة دولية بقميص بلاده ألبانيا، سجل خلالها 3 أهداف.

ويشارك برشلونة (ب) في المجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث، ويحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 21 مباراة.

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