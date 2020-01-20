رسميا - ألافيس يستقدم حارس مرمى وست هام

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس انتداب روبيرتو خيمينز حارس مرمى وست هام يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

النادي الإسباني ذكر في بيانه أن روبيرتو سيلعب في صفوف ألافيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم روبيرتو إلى وست هام مطلع الموسم الجاري قادما من إسبانيول في صفقة انتقال حر، لكنه لازم دكة البدلاء ولم يشارك سوى في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وسبق لـ روبيرتو (33 عاما) اللعب لعديد الإسبانية داخل وخارج إسبانيا، فبدأ مسيرته في أتليتكو مدريد، وتنقل لاحقا بين: جيمناستيك، وريكرياتيفو، وسرقسطة، وبنفيكا، وأوليمبياكوس، وإسبانيول، ومالاجا.

ويضم ألافيس في مركز حراسة المرمى فيرناندو باتشيكو القائد الثالث للفريق، فيما تمت إعارة أنطونيو سيفيرا إلى ألميريا، مما سمح باستقدام روبيرتو.

ويحتل ألافيس المركز 14 في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة.

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