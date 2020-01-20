الجونة يجدد تعاقد أحمد مجدي وإسلام رشدي

الإثنين، 20 يناير 2020 - 20:40

كتب : أحمد شاكر

إسلام رشدي - الجونة

أعلن نادي الجونة رسميا تجديد تعاقد الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي لاعبا فريق كرة القدم.

إسلام رشدي

النادي : الجونة

الجونة

وكان الجونة تعاقد مع الثنائي مجدي ورشدي مطلع الموسم الماضي.

ولم يعلن نادي الجونة عن مدة التعاقد الجديد مع الثنائي.

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وشارك أحمد مجدي مع الجونة هذا الموسم في 5 مباريات، بينما لم يشارك إسلام رشدي في أي مباراة.

وانضم إسلام رشدي لصفوف الجونة قادما من الإنتاج الحربي، بينما انضم أحمد مجدي للفريق الساحلي قادما من مصر للمقاصة.

ويحتل الجونة المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

ويستعد الجونة حاليا لمواجهة طنطا غدا الثلاثاء، في الجولة الـ14 للدوري المصري.

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