أبرز مهارات رينيار جيسوس لاعب ريال مدريد الجديد

موهبة برازيلية جديدة حطت الرحال في ريال مدريد: رينيار جيسوس.

رينيار جيسوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

لاعب الوسط الموهوب القادم من فلامنجو، يعتبر امتدادا لنهج إدارة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع الشبان البرازيليين، بعد فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويش.

شاهد أبرز مهارات اللاعب الذي سيكون الصفقة الشتوية الوحيدة لـ ريال مدريد

video:1

طالع أيضا

ماذا قال كاسونجو بعد عودته لـ الزمالك من جديد

ضربة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

سبورة في الجول - إيجابيات وسلبيات الأهلي أمام المقاولون العرب

سر احتفال أليسون مع صلاح

غرق أسوان