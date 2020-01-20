أبرز مهارات رينيار جيسوس لاعب ريال مدريد الجديد

الإثنين، 20 يناير 2020 - 20:25

كتب : FilGoal

رينيار جيسوس

موهبة برازيلية جديدة حطت الرحال في ريال مدريد: رينيار جيسوس.

رينيار جيسوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

لاعب الوسط الموهوب القادم من فلامنجو، يعتبر امتدادا لنهج إدارة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع الشبان البرازيليين، بعد فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويش.

شاهد أبرز مهارات اللاعب الذي سيكون الصفقة الشتوية الوحيدة لـ ريال مدريد

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