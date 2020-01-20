تقرير: ليمار لن يغادر أتليتكو في يناير

يبدو أن الفرنسي توماس ليمار لن يرحل عن صفوف أتليتكو مدريد في يناير الجاري وسوف يستمر مع فريقه الإسباني.

توماس ليمار النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وذكرت صحيفة " Le10Sport" الفرنسية أن ليمار سيستمر مع أتليتكو مدريد لنهاية الموسم.

وفشل ليمار في إقناع مدربه دييجو سيميوني بالاعتماد عليه في مباريات الموسم الحالي وخرج تماما من حسابات المدير الفني الأرجنتيني.

ويعتزم ممثلي اللاعب إعادة تقييمه في الصيف المقبل مع تحديد كيف سيكون مستقبله عندما يرحل عن أتليتكو.

وارتبط ليمار بالانضمام للكثير من الأندية الإنجليزية في الانتقالات الشتوية الجارية مثل أرسنال وتشيلسي وتوتنام وولفرهامبتون.

ليمار لعب 22 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها 4 أهداف.

وشارك الدولي الفرنسي بقميص أتليتكو في 64 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

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