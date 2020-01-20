قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 18 لاعبا لمواجهة المقاصة

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الـ14 للدوري المصري.

ويلعب بيراميدز ضد المقاصة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة في استاد الدفاع الجوي.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.

الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - إبراهيم عادل - عمر جابر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المقاصة في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

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