أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة العربية.. الشباب يكرر فوزه على الشرطة

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) كأول فريق يحجز المقعد الأول في المرحلة الأخيرة من البطولة.

الشباب انتصر على الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء في إياب ربع نهائي البطولة.

هدف انتصار الشباب جاء عن طريق كريستيان خوانكا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

🎥 من مدينة #عمان | شاهد ⚽️ هدف الشباب الاول .. : 0#الشرطة_العراقي : 1 #الشباب_السعودي كريستيان خوانكا (88) إياب #دور_8 - نتيجة مباراة الذهاب: (6 للشباب 0 للشرطة). #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/9p7Xku1hHr — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 20, 2020

وكان الشباب قد اكتسح نظيره الشرطة في لقاء الذهاب بسداسية مقابل لا شيء، مما جعله في مهمة سهلة للوصول لنصف النهائي.

وينتظر الشباب السعودي الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي.

وتعادل اتحاد جدة مع أولمبيك آسفي في لقاء الذهاب في السعودية بهدف لكل فريق.

وسيشهد دور نصف نهائي البطولة تواجد مصري، إما الإسماعيلي أو الاتحاد السكندري.

وانتصر الإسماعيلي على الاتحاد السكندري في الإسكندرية بهدف مقابل لا شيء، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

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