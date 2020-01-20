أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة العربية.. الشباب يكرر فوزه على الشرطة

الإثنين، 20 يناير 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

الشباب السعودي - الشرطة العراقي

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) كأول فريق يحجز المقعد الأول في المرحلة الأخيرة من البطولة.

الشباب انتصر على الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء في إياب ربع نهائي البطولة.

هدف انتصار الشباب جاء عن طريق كريستيان خوانكا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وكان الشباب قد اكتسح نظيره الشرطة في لقاء الذهاب بسداسية مقابل لا شيء، مما جعله في مهمة سهلة للوصول لنصف النهائي.

وينتظر الشباب السعودي الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي.

وتعادل اتحاد جدة مع أولمبيك آسفي في لقاء الذهاب في السعودية بهدف لكل فريق.

وسيشهد دور نصف نهائي البطولة تواجد مصري، إما الإسماعيلي أو الاتحاد السكندري.

وانتصر الإسماعيلي على الاتحاد السكندري في الإسكندرية بهدف مقابل لا شيء، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

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