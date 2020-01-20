الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلي

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

ويلعب الأهلي أمام النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وستبدأ عملية بيع التذاكر من خلال موقع "تذكرتي" في الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء المقبل.

ولن يتم تسلم التذاكر دون وجود بطاقة المشجع Fan ID الخاص بالمشجع، الذي يستخرج من موقع "تذكرتي".

ويقدر ثمن تذكرة الدرجة الثالثة بـ 75 جنيها والدرجة الثانية 150 والدرجة الأولى 200 جنيه، بينما تقدر تذكر الـ V.I.P بـ 500 جنيه والـV.V.I.P بـ 1000 جنيه

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما النجم الساحلي في الصدارة بـ 9 نقاط.

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