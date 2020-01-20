مدافع ليفربول: لم نقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين، 20 يناير 2020 - 17:10

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن فريقه لا يتعامل مع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي على أنه مفروغ منه بعد أن تم توسيع الفارق مع أقرب الملاحقين إلى 16 نقطة.

نجمنا المصري محمد صلاح قاد الريدز للفوز 2-0 على مانشستر يونايتد ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة للقاء.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نقترب من حسم لقب الدوري. نحن نخوض بطولة بها العديد من المنافسين الكبار على مدار التاريخ. لن يكون حسم البطولة حقيقياً إلا بعد أن نرفع الكأس".

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وأضاف "نحن ندرك جيداً مدى صعوبة الدوري الإنجليزي وكيف يمكن للجدول أن يتغير في اسبوعين، لذلك الأمر متروك لنا لنظل على تركيزنا بنسبة 100%".

وأكمل "لا نفكر في الفوز بالدوري بدون هزيمة. نحن ندخل فقط كل مباراة بهدف الفوز. قلنا من قبل إننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، والأمر ينجح معنا إلى الآن، فلماذا نقوم بتغييره؟".

وأوضح الاسكتلندي "الآن نحن نركز فقط على مواجهة وولفرهامبتون، وهي مباراة صعبة سنحاول أن نظهر خلالها بشكل جيد وأن نحقق الفوز".

ليفربول لم يذق طعم الهزيمة في الدوري الإنجليزي طوال 39 مباراة متتالية.

وتابع "كانت آخر 39 مباراة بالنسبة لنا مدهشة، لكن للأسف لم تكن في موسم واحد. نواصل التقدم ونحن الآن في حالة جيدة ونزداد ثقة. خرجنا بشباك نظيفة للمباراة السابعة على التوالي، ونأمل أن يستمر ذلك طويلاً".

وأتم "سندع الأخرين يقولون إن ليفربول فاز بالدوري، لكن لا يوجد شخص داخل الفريق يعتقد ذلك، ونحن نظهر ذلك في كل أحاديثنا".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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