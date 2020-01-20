جوارديولا: سجلنا أهدافا أكثر من ليفربول الاستثنائي.. ولكن

الإثنين، 20 يناير 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح وكيفن دي بروين

لم ينكر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الفارق الفني الكبير بين فريقه وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي حاليا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

وقال جوارديولا في تصريحات بمؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن ننكر أن ليفربول فريق استثنائي، ولكنني كل يوم أفكر فيما يمكننا أن نفعله بشكل أفضل".

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وأضاف "لعبنا بعض المباريات بشكل جيد، لقد سجلنا أهدافا أكثر من ليفربول، ليس لدي الإحصائيات هنا، ولكننا نواجه فرصا أكثر ونهدر النقاط".

وواصل ليفربول انتصاراته، وتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفي فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح على ملعب أنفيلد رود بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وعن الإصابات، أوضح جوارديولا "إيمريك لابورت يتحسن كل يوم، لا أعلم متى سيعود".

وأكمل "ليروي ساني لم يعود إلى الملعب بعد، فيما يشعر جون ستونز بمشكلة في قدمه، وبنجامين ميندي لديه إجهاد عضلي. علي أن أتحدث مع الأطباء حول كل ذلك".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة شيفيلد يونايتد يوم الثلاثاء ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، فيما يلعب ليفربول ضد وولفرهامبتون يوم الخميس.

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