ميرور: ليفربول يستعد للدخول في سباق مع تشيلسي لضم فيرنر

يستعد نادي ليفربول للدخول في منافسة قوية للغاية مع نظيره تشيلسي من أجل الحصول على خدمات تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن الفريقين سيدخلان في منافسة مباشرة لضم اللاعب الذي يقدر سعره بـ60 مليون جنيه إسترليني.

ودخل نادي تشيلسي بالفعل في مفاوضات مع الدلوي الألماني الذي سجل 20 هدفا في 18 مباراة خاضها بالدوري الألماني هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يورجن كلوب مدرب ليفربول لطالما كان معجبا بقدرات فيرنر صاحب الـ23 عاما، ولكنه كان يرغب في الانتظار للصيف قبل التقدم بأي عرض لضم اللاعب.

ودفع تحرك تشيلسي خلال السوق الشتوية بعد رفع إيقاف فيفا عن الفريق وتمكنه من دخول المفاوضات، نادي ليفربول للتحرك سريعا من أجل عدم تفويت فرصة ضم اللاعب.

فيرنر كان قد عبر في وقت سابق عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي، رغم ذلك لا يرغب في الرحيل سريعا خاصة وأن هناك فرصة قائمة لفوز فريقه بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، وسيحاول فريقه الحفاظ على خدماته حتى الصيف بأي شكل.

ويتصدر لايبزج حاليا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

فيرنر انضم إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الألماني خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 10 آخرين.

طالع أيضا

المرض يبعد قائد مازيمبي عن لقاء الزمالك

جاريدو: أحارب لأتوج مع النجم بلقب إفريقيا

تقرير إيطالي يختار التشكيل المثالي للكالتشيو

صحف إنجلترا تحتفي بصلاح بعد إسقاطه ليونايتد

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد يونايتد