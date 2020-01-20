حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تكتسح الجابون نحو نصف نهائي إفريقيا

الإثنين، 20 يناير 2020 - 14:23

كتب : محمد سمير

منتخب مصر رجال - كرة يد

اكتسح رجال مصر لكرة اليد منتخب الجابون ضمن مباريات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في تونس.

وتغلب منتخب مصر في افتتاح الدور ربع النهائي على الجابون بنتيجة 36-17، على أن يختتم مواجهات الدور بعد غد الأربعاء بمواجهة أنجولا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز المنتخب المصري بنتيجة 20-7.

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ويتأهل أول وثاني المجموعة التي تضم مصر وأنجولا والجابون والكونغو الديمقراطية إلى نصف النهائي، لمواجهة أحد صاحبي أول مركزين من تونس والجزائر والمغرب وكاب فيردي.

وكان منتخب مصر قد تغلب في دور المجموعات على حساب كل من كينيا والكونغو الديمقراطية وغينيا.

وحامل لقب النسخة الجارية من بطولة إفريقيا يتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يلعب صاحب المركز الثاني ملحق عالمي في أبريل.

ويعتبر منتخب تونس حامل لقب النسخة الأخيرة هو الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية برصيد 10 مرات مقابل 6 للمنتخب المصري.

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