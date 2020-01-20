بعد إنجاز التأهل لطوكيو.. مدرب البحرين لـ في الجول: هدفنا الوصول لمونديال مصر 2021

يواصل منتخب البحرين تألقه وتأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا المقامة حاليا في الكويت وتتزامن تلك البطولة مع إقامة بطولتي إفريقيا وأوروبا المؤهلين لكأس العالم 2021 في مصر وأولمبياد طوكيو 2020.

أرون كريستيانسون المدير الفني الحالي لمنتخب البحرين والسابق لمنتخب أيسلندا، تحدث مع Filgoal.com عن فرص المنتخب المصري في تحقيق اللقب بالأراضي التونسية وتألقه مع المنتخب البحريني.

وقال كريستيانسون: "سعيد بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وهدفي الآن كأس العالم 2021 في مصر".

وأضاف مدرب البحرين "أريد التأهل لنصف نهائي أمم آسيا من أجل التواجد في كأس العالم".

وتابع "سنقاتل من أجل أفضل نتيجة ممكنة والبحث عن اللقب، لكن للآسف لدينا 4 لاعبين رئيسيين مصابين ونأمل استعادة أي منهم خلال البطولة".

وشدد "هذه هي طموحاتي التي أركز عليها مع الفريق خاصة أن عقدي ينتهي بعد نهاية الألعاب الأولمبية في طوكيو".

منتخب البحرين نجح في التأهل إلى الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على كوريا الجنوبية في نهائي التصفيات الآسيوية التي أقيمت في قطر.

وبالحديث عن أمم إفريقيا قال كريستيانسون: "مصر تتطور بشكل جيد في السنوات الأخيرة، لديهم الكثير من اللاعبين المثيرين للاهتمام".

وأوضح "فرقهم الوطنية للشباب والناشئين كانوا في حالة جيدة، مصر وتونس هما أفضل المرشحين للفوز بالبطولة، نسور قرطاج يلعبون على أرضهم وهذه قوة واضحة لهم. لديهم ثقافة رائعة في كرة اليد وقد طوروا العديد من اللاعبين الجيدين على مر السنين، لكن مصر تملك كل الحظوظ لحصد الكأس ثم تأتي الجزائر وأنجولا والمغرب في المستوى التالي من القوة".

وعن تواجد الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو على رأس الإدارة الفنية للفراعنة، قال "لقد حقق نجاحا كبيرا كمدرب مع فاردار المقدوني، وأظهر أنه يملك جميع المقومات ليكون مدربا جيدا، لا أعرفه شخصيا لكن أتمنى له حظا سعيدا".

وشهدت البطولة الأوروبية مفاجأتان من العيار الثقيل بخروج الدنمارك بطل العالم وفرنسا من الدور الأول وتابع "مفاجأة كبيرة لأن كلا البلدين، دولتان كبيرتان في كرة اليد ودائما يبحثان عن الفوز البطولة. انتقل فريقان فقط من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، لذلك كان لا يوجد مكان للأخطاء وواجه الفريقان صعوبات في الظهور بالمستوى المطلوب وارتكبا الكثير من الأخطاء".

وأتم "أنا متأكد من أن كل من اللاعبين والمدربين متحمسين للغاية للظهور بمظهر مختلف في الألعاب الأولمبية. أعتقد أن أفضل المرشحين حاليا في هذه البطولة هم إسبانيا، كرواتيا، النرويج وسلوفينيا".

ويلعب منتخب البحرين في المجموعة الأولى من ربع نهائي بطولة آسيا وتضم السعودية واليابان والإمارات ويتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي ويتأهل مباشرة إلى كأس عالم 2021.

وشارك منتخب البحرين في كأس العالم 3 مرات من قبل أعوام 2011 و2017 و2019، وكانت أفضل مراكزه المركز 20 في النسخة الأخيرة.

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