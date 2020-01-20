الإنتاج الحربي يعيد ناشئه بعد سفره إلى فرنسا دون علم النادي

نجح فريق الإنتاج الحربي في استعادة عبد الله هشام الشهير بـ "شيكا" لاعب فريق 2001 مرة أخرى لصفوف الفريق.

وكشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: "استطعنا إعادة شيكا لاعب 2001 لصفوف الفريق مرة أخرى".

وأضاف مهدي "اللاعب يشغل مركز صانع الألعاب ويمتلك إمكانيات كبيرة".

وأوضح مهدي "أقنعنا اللاعب بالعودة للإنتاج الحربي بعدما أقنعه وكيله بالسفر إلى فرنسا وكان قد سافر بالفعل".

وأتم مهدي تصريحاته "عاد شيكا لنا من فرنسا ويشارك اليوم في تدريبات الفريق الجماعية، وهو متاح للمشاركة مع الفريق الأول".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 14 مباراة في الدوري المصري.

ويلعب الإنتاج الحربي مباراته المقبل أمام الإسماعيلي مساء الخميس 30 يناير في الدوري المصري.

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