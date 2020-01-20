تحسن حالة رمضان صبحي.. وفايلر يدرس النجم بـ 6 تسجيلات

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن تحسن حالة رمضان صبحي جناح الفريق والذي كان يعاني من مزق في العضلة الخلفية.

ويغيب رمضان صبحي عن المباريات الأخيرة بسبب تعرضه للإصابة في أحد تدريبات الفريق.

وأوضح الجهاز الطبي أن رمضان يخطو خطوات جيدة جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة واقترابه بشكل تدريجي من إعلان جاهزيته والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن رمضان يستكمل حاليا برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الألعاب الرياضية والملعب قبل أن يخوض تدريبات الكرة بشكل خفيف.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي جاهزية رمضان صبحي قبل مواجهة الهلال السوداني في 1 فبراير المقبل بختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه يدرس ريني فايلر المدير الفني للأهلي فريق النجم الساحلي بعد حصوله على 6 تسجيلات فيديو لمباريات الفريق التونسي.

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستعان فايلر بتسجيلات مباريات النجم الساحلي أمام الترجي والإفريقي ونجم متلوي التونسيين في الدوري بجانب مباراة الذهاب أمام الأهلي وأخيرا مواجهتي الفريق أمام الهلال السوداني.

وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات الجماعية قبل الاستعداد لمواجهة النجم.

وعلى جانب آخر يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع الجهاز الإدارة برئاسة سمير عدلي للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة برحلة السودان لمواجهة الهلال في الأول من فبراير.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الإداري للأهلي لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسفر للسودان وتنسيق موعد سفر البعثة.

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