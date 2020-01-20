في الدرجة الثانية - الترسانة يضم لاعب اليمن ومدافع الإسماعيلي السابق

أعلن مجلس إدارة نادي الترسانة تعاقده مع سبعة لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية وذلك في بيان رسمي نشره النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نص البيان: "وقعنا مع 7 لاعبين من ضمنهم أيمن الهاجري لاعب منتخب اليمن ومحمد البعلي مدافع الإسماعيلي السابق".

الهاجري صاحب الـ26 عاما انضم إلى الترسانة قادما من نادي معيذر القطري.

ويسعى الترسانة للهروب من شبح الهبوط بعد نهاية الدور الأول من دوري الدرجة الثانية المصري.

وجاءت صفقات الترسانة كالتالي، محمد موسى حارس مرمى الإنتاج الحربي، وأيمن الهاجري صانع ألعاب منتخب اليمن، ومحمد سعيد مهاجم القناة ومحمد رزق مدافع الداخلية ومحمد محمود تريكة صانع ألعاب الشرقية ومحمد البعلي مدافع المريخ وإيهاب محمد عبد المحسن لاعب بتروجيت.

الترسانة يحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز التاسع.

وتبدأ مباريات الدور الثاني من الدوري يوم الإثنين، ويواجه الترسانة نظيره منتخب السويس.

وكان الترسانة قد خسر بنتيجة 2-0 من السويس في مواجهة الفريقين بالدور الأول.

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