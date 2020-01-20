في الدرجة الثانية - مدرب الأولمبي لـ في الجول: تعاقدنا مع بطل كأس مصر والسوبر

قال محمد كيتا مدرب الأولمبي إن فريقه تعاقد مع 5 لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية أبرزهم أحمد درة بطل كأس مصر والسوبر المحلي مع حرس الحدود. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كيتا قائلا: "تعاقدنا مع أحمد درة مدافع ألعاب دمنهور في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف".

وأضاف "درة يمتلك خبرات مجموعة بحري لأنه شارك مع بلدية المحلة والمنصورة وأبو قير للأسمدة ودمنهور وتوج بكأس مصر والسوبر مع حرس الحدود بقيادة طارق العشري".

وأكمل "تعاقدنا كذلك مع إسلام جمارك لاعب الرجاء وعبد الله السيد ومحمود عبد العاطي ثنائي مالية كفر الزيات، كما عاد إلينا خالد الشيخ لاعب مصر للمقاصة".

وأتم "لدينا مكان واحد فقط بعد 4 استبدالات قمنا بها، تم الاستغناء عن 9 لاعبين منهم 4 كان أحمد الكاس مدرب الفريق السابق قد استغنى عن خدماتهم قبل رحيله".

الأولمبي يحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 12 نقطة بعد نهاية الدور الأول.

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