حارس إنبي لـ في الجول: المنتخب الأولمبي تواصل معي.. أتمنى الاستمرار لتمثيل بلدي

كشف محمود جاد حارس مرمى إنبي عن تواصل المنتخب الأولمبي معه الفترة الأخيرة، وتمنى أن يواصل عروضه القوية لتمثيل مصر الفترة المقبلة.

ويقدم جاد عروضا قوية الفترة الأخيرة، وأصبح من ضمن الحراس الذين وقعوا تحت رادار المنتخب الأولمبي.

وقال جاد في تصريحات لـ FilGoal.com: "تحدث معي أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، وطالبني باستمرار العروض المميزة".

وأضاف "كما طالبني بالمحافظة على المشاركة بشكل أساسي ومستمر ليكون لي دور في المعسكرات المقبلة".

وشارك جاد في 9 مباريات من 11 مباراة لإنبي في الدوري ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين.

واستقبل جاد 11 هدفا في التسع مباريات التي خاضهم مع الفريق.

وتابع جاد "في المنتخب أشادوا بمستواي كما تحدث عني محمد شوقي المدرب العام بصورة جيدة".

وأتم جاد تصريحاته "أتمنى أن استمر في مواصلة تلك العروض الجيدة من أجل تمثيل منتخب بلدي قريبا".

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