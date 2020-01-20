ساري عن رونالدو: يخلق مشاكل أحيانا.. لكن في المقابل يحل 100 منها

الإثنين، 20 يناير 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

ساري

أشاد ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس بنجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل مرتين ليقود الفريق للفوز على ضيفه بارما بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وقال الإيطالي بعد المباراة التي وسع بها الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف:"لدينا بطل (رونالدو) يخلق مشاكل لك أحيانا لكن يحل 100 منها".

وواصل المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا "بقية الفريق عليه أن يرتكز حوله. قوتنا الذهنية يمكن تحسينها من أجل تعامل أفضل مع أوقات معينة من المباريات".

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: هدف صلاح أنهى مباراة يونايتد بشكل جيد تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية "4 أفضل منه" روي كين منتقدا إلغاء الفيديو هدف فيرمينو: اللعبة باتت مجنونة لاعب غرناطة: لا جديد.. القرارات في صالح برشلونة دائما

واستمر ساري (61 عاما) "لا أحب المراوغة في نصف ملعبنا في الدقائق الأخيرة. أفضل استقبال هدف من هجوم مرتد بدلا من منطقة جزائنا. دخول (جونزالو) إيجوايين والنتيجة 2-1 كانت رسالة واضحة للفريق، لننهي المواجهة".

واستفاد يوفنتوس، حامل لقب الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة، من تعادل إنتر أمام مضيفه ليتشي ليوسع الفارق في صدارة ترتيب البطولة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين.

ويستضيف يوفنتوس فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.

طالع أيضا

باريس: كافاني طلب الرحيل

مواعيد مباريات الإثنين

فايلر يعادل رقم بونفرير

عبد الحفيظ ينتقد كاف

متى يحسم ليفربول الدوري

فايلر يحسم موقفه من صالح جمعة

يوفنتوس رونالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: ليفربول يستعد للدخول في سباق مع تشيلسي لضم فيرنر دقيقة | الدوري الإنجليزي
أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورة في الجول - كيف واصل الأهلي صحوته في الدوري بالتغلب على المقاولون ساعة | تحليل في الجول
الزمالك يعلن رسميا قيد كاسونجو في قائمته المحلية ساعة | الدوري المصري
حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تكتسح الجابون نحو نصف نهائي إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
استراحة في الدوري - أسوان 0 دجلة 3.. نهاية الشوط الأول ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 2 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 3 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد 4 هجوم "غادر" على استاد الهلال السوداني بـ 60 طلقة "كلاشنكوف"

قد ينال إعجابك