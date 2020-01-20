روي كين منتقدا إلغاء الفيديو هدف فيرمينو: اللعبة باتت مجنونة

انتقد روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق إلغاء تقنية الفيديو لهدف روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الذي أحرزه في شباك يونايتد يوم الأحد في مباراة حسمها بنتيجة 2-صفر في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد البرازيلي فيرمينو يعزز تقدم ليفربول بهدف ثان في الشوط الأول لكن الفيديو ألغى الهدف بعد احتكاك فيرجيل فان دايك مدافع الفريق بديفيد دي خيا حارس يونايتد.

وقال الأيرلندي كين عبر قناة سكاي سبورتس:"هذه اللقطة كانت نقطة تحول كبيرة، لماذا أُلغي الهدف؟ لا أفهم السبب. كانت عيناه (فان دايك) على الكرة. اللعبة باتت مجنونة".

باتريس إيفرا لاعب يونايتد وفرنسا السابق اختلف مع كين قائلا في الاستوديو نفسه:"إنه خطأ. لقد لمس دي خيا برأسه".

بينما جرايم سونيس قائد ليفربول السابق اتفق مع كين موضحا "(فان دايك) لم ينظر لحارس المرمى، كان يتابع الكرة. ليس خطئا على الإطلاق. لو تتحدث عن تقنية الفيديو على أنها حاسوب رائع فهذا ممتاز بكل المقاييس، لكنه خطأ بشري ولا يدركون ما يفعلون، هذا أهم شيء".

وأتم الاسكتلندي "الأمر مضحك. كيف يكون (فان دايك) أكثر نزاهة في هذا الالتحام؟".

واهتزت شباك يونايتد مرة أخرى في المباراة حين سجل محمد صلاح نجم مصر في اللحظات الأخيرة الهدف الثاني معلنا انتصار ليفربول في كلاسيكو إنجلترا.

وعزز ليفربول تصدره للدوري بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

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